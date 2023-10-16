Резервисты прилетели в Израиль на частном самолете

Полторы сотни израильских резервистов прилетели в аэропорт Тель-Авива из США на частном лайнере.Оплачивать чартер пришлось из-за отказа американских авиакомпаний совершать полеты в страну, находящуюся в состоянии войны.
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