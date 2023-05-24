Новые участники присоединились к «Российскому партнерству за сохранение климата»

К Российскому климатическому партнерству присоединились новые участники. Заявление о приеме подписали представители Ванинского лесхоза и Югорского университета, в результате чего общее количество участников ассоциации увеличилось до 42 человек.
К Российскому климатическому партнерству присоединились новые участники. Заявление о приеме подписали представители Ванинского лесхоза и Югорского университета, в результате чего общее количество участников ассоциации увеличилось до 42 человек.
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