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На трассе М‑9 автоинспекторы напомнили водителям о правилах безопасного движения

На трассе М‑9 автоинспекторы напомнили водителям о правилах безопасного движения

Автоинспекторы провели профилактическую акцию для водителей в Западнодвинском муниципальном округе. На территории автозаправочного комплекса ООО «Загородный дом» (372‑й километр федеральной автодороги М‑9 «Балтия») в Западнодвинском муниципальном округе прошла профилактическая акция «Безопасность на ФАД — это ответственность водителей».

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