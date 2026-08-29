На трассе М‑9 автоинспекторы напомнили водителям о правилах безопасного движения

Автоинспекторы провели профилактическую акцию для водителей в Западнодвинском муниципальном округе. На территории автозаправочного комплекса ООО «Загородный дом» (372‑й километр федеральной автодороги М‑9 «Балтия») в Западнодвинском муниципальном округе прошла профилактическая акция «Безопасность на ФАД — это ответственность водителей».