Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

11 цифровых проектов получили награды Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что Москва второй раз получила гран-при Национальной премии «Умный город», 11 цифровых проектов получили награды.
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