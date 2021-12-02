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Сенатор Пушков назвал движение BLM «демоном» США

Сенатор Пушков назвал движение BLM «демоном» США

Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков окрестил движение Black Lives Matter, которое расшифровывается, как «Жизни темнокожих важны», серьёзным рычагом нарушения организации общественной жизни в Соединенных Штатах Америки.

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