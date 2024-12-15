Мэрия отклонила проект планировки новой дороги от Краснинского шоссе в Смоленске

Рассказываем об итогах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения автодороги между районами Смоленска Проект межевания и планировки территории для размещения автомобильной дороги от Краснинского шоссе до Мало-Краснофлотской улицы в Смоленске отправлен администрацией города отправлен на доработку.