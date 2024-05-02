Астрономы разгадывают тайну сверхъярких вспышек молодых звёзд в созвездии Орион, меняющих яркость в 1000 раз

Используя данные, полученные с помощью Большой миллиметровой/субмиллиметровой решётки Атакамы (ALMA) – группы из 66 радиотелескопов, расположенных на севере Чили, группа исследователей смогла пролить свет на загадочное явление в созвездии Орион.
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