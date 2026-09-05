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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серундоло в матче с Фрицем второй раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам

Франсиско Серундоло вышел в 1/8 финала US Open , победив Тэйлора Фрица – 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

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