В Совфеде оценили реакцию Трампа и Макрона на мирные предложения Путина

Глава комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на предложение Владимира Путина о прямых переговорах с УкраинойFLICKR.