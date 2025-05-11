В Совфеде оценили реакцию Трампа и Макрона на мирные предложения Путина

Глава комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал реакцию Дональда Трампа и Эммануэля Макрона на предложение Владимира Путина о прямых переговорах с УкраинойFLICKR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии