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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пол Пирс: «Джордан Пул начинает понимать, как непросто быть главным в команде»

Бывший игрок «Вашингтона» Пол Пирс поделился своим мнением о Джордане Пуле, который с нового сезона является игроком столичной команды.

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