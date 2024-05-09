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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Хаземом» в субботу

«Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Иттифак» в пятницу, «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Хаземом» в субботу.

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