Был искренне влюблён в Анастасию: стало известно, как Пугачева боролась за сердце Максима Галкина* с самой красивой телеведущей России

На протяжении последних двадцати лет многое изменилось в жизни российских звёзд, но особенно запоминающейся остаётся история отношений Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которая, как выяснилось, могла не состояться из-за первоначальных отношений Галкина с Анастасией Чернобровиной.