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Capcom добавит новые костюмы для всех стартовых персонажей Street Fighter 6 в начале д...

Capcom добавит новые костюмы для всех стартовых персонажей Street Fighter 6 в начале д...

Capcom добавит новые костюмы для всех стартовых персонажей Street Fighter 6 в начале декабряCapcom продолжает работу над контентом для Street Fighter 6, выпущенным после запуска знаменитого файтинга ранее в этом году, с двумя персонажами DLC в лице Рашида и А.

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