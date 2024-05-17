Глядя на страсти вокруг принятия в Грузии закона об иноагентах, я вдруг задался вопросом: а что это за стыдливое название такое: «иноагент»? Или полностью «иностранный агент»? Агенты бывают всякие: агент по продажам, страховой агент, в химии есть агенты, опять же.
А не пора ли нам переименовать иноагентов?
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Александр Гранков
Автор точно отмечает, что "Этот закон принимался задолго до сегодняшней ситуации, когда Россия еще не была осажденной крепостью и как-то пыталась найти общий язык с «цивилизованным» миром". Изменения с тех пор в мире и в России - критические. поэтому и этим людям сейчас больше подходит статус "пособники врагов" или "отступники", а не иноагентов. По Сеньке и шапка.
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