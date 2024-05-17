ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Много правильного, много словесной шелухи !! НО Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ РОССИЯ РАЗВИВАЛАСЬ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ, КАКИМИ ...«Отвратительно тр...
  • ВераВерная
    Спасибо, так душевно...Завещание бабушки...
  • Галина Баранова
    Как же хорошо,когда все так хорошо кончается!Завещание бабушки...

А не пора ли нам переименовать иноагентов?

А не пора ли нам переименовать иноагентов?

Глядя на страсти вокруг принятия в Грузии закона об иноагентах, я вдруг задался вопросом: а что это за стыдливое название такое: «иноагент»? Или полностью «иностранный агент»? Агенты бывают всякие: агент по продажам, страховой агент, в химии есть агенты, опять же.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Гранков
Автор точно отмечает, что &quot;Этот закон принимался задолго до сегодняшней ситуации, когда Россия еще не была осажденной крепостью и как-то пыталась найти общий язык с «цивилизованным» миром&quot;. Изменения с тех пор в мире и в России - критические. поэтому и этим людям сейчас больше подходит статус &quot;пособники врагов&quot; или &quot;отступники&quot;, а не иноагентов. По Сеньке и шапка.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх