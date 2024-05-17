А не пора ли нам переименовать иноагентов?

Александр Гранков

Автор точно отмечает, что "Этот закон принимался задолго до сегодняшней ситуации, когда Россия еще не была осажденной крепостью и как-то пыталась найти общий язык с «цивилизованным» миром". Изменения с тех пор в мире и в России - критические. поэтому и этим людям сейчас больше подходит статус "пособники врагов" или "отступники", а не иноагентов. По Сеньке и шапка.