Подарки Мао Цзэдуна Сталину покажут общественности впервые за 70 лет

Подарки, врученные лидеру СССР Иосифу Сталину китайской делегацией во главе с председателем правительства КНР и председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном, станут главными экспонатами выставки в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ, сообщил советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Девятов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии