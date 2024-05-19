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Подарки Мао Цзэдуна Сталину покажут общественности впервые за 70 лет

Подарки Мао Цзэдуна Сталину покажут общественности впервые за 70 лет

Подарки, врученные лидеру СССР Иосифу Сталину китайской делегацией во главе с председателем правительства КНР и председателем ЦК КПК Мао Цзэдуном, станут главными экспонатами выставки в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ, сообщил советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Девятов .

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