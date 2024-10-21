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Врач назвал причину размножения нечувствительных к антибиотикам бактерий

Врач назвал причину размножения нечувствительных к антибиотикам бактерий

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT объяснил, почему немецкие учёные забили тревогу из-за крупнейшей медицинской угрозы последних лет — антибиотики «становятся всё менее эффективными».

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