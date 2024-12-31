Моргенштерн* в душераздирающем видео рассказал о своем состоянии: «Бесконечная боль… И она каждый день»

После продолжительного отсутствия Моргенштерн* вновь появился в соцсетях и шокировал общественность. Алишер Валеев (настоящее имя артиста) признался, что в полной мере ощутил на себе последствия пагубной зависимости.
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