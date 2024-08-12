Племя индейцев, ничего не знающих о мире, встретило в джунглях лесорубов и пошло на них с копьями

В самом сердце Перуанской Амазонии группа лесорубов вошла на территорию неконтактного племени. Индейцы Машко Пиро ничего не знают о внешнем мире — неизвестно, за кого они приняли людей в странной одежде и что они подумали при виде тяжелой техники.