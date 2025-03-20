Прокуратура проводит проверку после происшествия с сухогрузом во льдах Невы под Петербургом – видео

Судно оторвалось от причала и начало движение по реке Во Всеволожском районе Ленинградской области Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с сухогрузом в акватории Невы.
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