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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» – 1-й клуб в истории НХЛ, проигравший 9+ матчей со старта регулярки во 2-м сезоне подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ команда Райана Ворсофски уступила «Вегасу» со счетом 3:7. Это поражение стало для «Шаркс» девятым подряд со старта сезона.

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