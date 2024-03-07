Поля Украины стали кладбищем для танков Abrams Ирэн ОрлонскаяТанки M1 Abrams из США оказались под угрозой на поле боя, став проблемой для своих операторов после того, как российские военные обнаружили их уязвимости.
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