Какой сегодня праздник: 13 января

13 января в России отмечают День российской печати. Именно в этот день в 1703 году вышел первый номер русскоязычной газеты, которая называлась «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».
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