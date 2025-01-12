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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 13 января

Какой сегодня праздник: 13 января

13 января в России отмечают День российской печати. Именно в этот день в 1703 году вышел первый номер русскоязычной газеты, которая называлась «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах».

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