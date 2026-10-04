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Мичков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 2 броска и малый штраф за 16:08

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил первую шайбу в сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:3 ОТ).

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