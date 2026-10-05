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Anthropic: роботам понадобится 40 лет, чтобы отобрать 10% рабочих мест в США

Anthropic: роботам понадобится 40 лет, чтобы отобрать 10% рабочих мест в США

Исследователи разделили возможности роботов на четыре уровня. E0 означает, что робот не способен выполнить задачу, E1 — для нее требуется специально созданная роботизированная среда, E2 — робот может работать в структурированном пространстве вместе с людьми, а E3 — он способен выполнять задачу в неструктурированной среде.

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