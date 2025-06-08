Считайте сбитие ракет ему салютом!

Хорошие стихи!Ты спросишь, как дела у нас?Обыкновенно.Тревожный вой — четвёртый разревут сирены.На Лукоморье — ПВО,и Пушкин рядом,за ликом мраморным егоОрест с Пиладом,Георгий поднятым копьёмсражает змия.
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