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Русский боец вытащил на себе раненого товарища под огнем ВСУ

Русский боец вытащил на себе раненого товарища под огнем ВСУ

Появилось полное видео спасения военным ВС России своего сослуживца в зоне СВО.Ролик с дрона ВСУ, где военнослужащий ВС России тащит на себе тяжелораненого в бою сослуживца опубликовал телеграм-канал "Военкоры Русской весны".

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