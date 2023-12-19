Русский боец вытащил на себе раненого товарища под огнем ВСУ

Появилось полное видео спасения военным ВС России своего сослуживца в зоне СВО.Ролик с дрона ВСУ, где военнослужащий ВС России тащит на себе тяжелораненого в бою сослуживца опубликовал телеграм-канал "Военкоры Русской весны".