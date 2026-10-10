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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пальцев толкнул Нино в штангу на угловом, защитник «Зенита» упал на газон. Судья не стал наказывать игрока «Краснодара»

Защитник « Краснодара »  Валентин Пальцев толкнул защитника « Зенита » Нино в штангу во время углового петербуржцев на 37-й минуте матча РПЛ (0:2, перерыв).

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