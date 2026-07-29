Мазохизм Пашиняна не знает границ: Брюссель выкручивает ему руки, Москва бьёт дубиной народного референдума

Юрий Золотарев

ХХОСПИДЕ-Е-Е! Ну Пшик - человек-дерьмо! Ну таково его призвание! НЕТ для него никакого "народа", никаких "обчественных интересов"! Он через своё говнюшество "утверждается" - ну вот есть такая болезнь!