Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Мазохизм Пашиняна не знает границ: Брюссель выкручивает ему руки, Москва бьёт дубиной народного референдума

Мазохизм Пашиняна не знает границ: Брюссель выкручивает ему руки, Москва бьёт дубиной народного референдума

     Армении разрешат подать заявку на вступление в Евросоюз, когда премьер угробит национальную экономику Никол Пашинян одновременно просит Москву снять ограничения на армянский экспорт и подтверждает курс на сближение с Евросоюзом.

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Не пью коньяк.
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1 м.
Юрий Золотарев
ХХОСПИДЕ-Е-Е! Ну Пшик - человек-дерьмо! Ну таково его призвание!  НЕТ для него никакого &quot;народа&quot;, никаких &quot;обчественных интересов&quot;!  Он через своё говнюшество &quot;утверждается&quot; - ну вот есть такая болезнь!
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1 м.
СП
Сергей Потемкин
Алекс Архипов
Не пью коньяк.
Ну дешевый самогон не всем нравится...
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1 м.