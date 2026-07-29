Армении разрешат подать заявку на вступление в Евросоюз, когда премьер угробит национальную экономику Никол Пашинян одновременно просит Москву снять ограничения на армянский экспорт и подтверждает курс на сближение с Евросоюзом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии