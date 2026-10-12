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Татар-информ

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В Ново-Савиновском суде огласили обвинение экс-замглавы казанского ОБЭП

В Ново-Савиновском суде огласили обвинение экс-замглавы казанского ОБЭП

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ» В Ново-Савиновском районном суде Казани стартовало дело бывшего заместителя начальника ОБЭП Ильгиза Аминова.

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