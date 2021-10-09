Ненужный газ Кремля

Тема холодов приобретает в Украине экзистенциональное значение в последние годы. Я лично связываю это с активным продвижением кремлевских нарративов о «холодной зиме», которыми активно запугивают мирное население нашей свободной страны.
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