Мировое обозрение

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Ненужный газ Кремля

Ненужный газ Кремля

Тема холодов приобретает в Украине экзистенциональное значение в последние годы. Я лично связываю это с активным продвижением кремлевских нарративов о «холодной зиме», которыми активно запугивают мирное население нашей свободной страны.

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