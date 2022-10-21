В Ростовской области бесследно исчез 75-летний пенсионер

Пожилой мужчина вторые сутки не выходит на связь со своими родными.75-летний житель хутора Калинин Волгодонского района Ростовской области Николай Басюк во вторник, 18 октября, вышел из дома по своим делам и пропал при невыясненных обстоятельствах.