Владимир Путин ответил на вопрос о «красных линиях» для России

Глава государства заявил, что Москву «припёрли к ним, и ей больше некуда отступать». «Я хочу, чтобы всем было понятно — и у нас и в стране, и нашим партнёрам за рубежом — что дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал.
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