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В Большом театре сообщили об уходе из жизни бывшей балерины Аллы Богуславской

В Большом театре сообщили об уходе из жизни бывшей балерины Аллы Богуславской

Ушла из жизни бывшая балерина Алла Богуславская. Алла Богуславская танцевала на сцене Большого театра с 1951 по 1974 годы, была педагогом и балетмейстером.

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