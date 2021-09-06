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37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

37 стильных идей, как обновить стены дома, не вкладывая деньги в дизайн

Кроме декоративного значения, роспись стен может решить и чисто практические задачи. Варьируя различные цветовые решения, используя декоративные покрытия, размещая по-разному элементы декора, можно скрыть некоторые небольшие дефекты поверхности.

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