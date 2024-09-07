Врач рассказал, какие прививки стоит сделать взрослым осенью

Вакцинация — один из важнейших методов профилактики инфекционных заболеваний. Со временем иммунитет, выработанный после перенесенной болезни или предыдущей вакцинации, ослабевает, организм незаметно становится более уязвимым для инфекций.
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