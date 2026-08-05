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В Калининском округе отметят День физкультурника масштабной Спартакиадой

В Калининском округе отметят День физкультурника масштабной Спартакиадой

Калининский округ готовится к празднованию Дня физкультурника: открыта регистрация на Спартакиаду. 8 августа в парке активного отдыха «Гришкино» состоится яркое спортивное событие — Спартакиада среди трудовых коллективов и муниципальных служащих Калининского округа Тверской области.

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