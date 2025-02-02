Акции мало меняются в начале воскресных торгов на «СПБ Бирже»

На воскресных торгах на «СПБ Бирже» утром не наблюдается существенной динамики.Акции самой «СПБ Биржи» к 10:43 мск растут на 0,06%, «Т-Технологий» - на 0,01%, «Полюса» - на 0,18%, «Элемента» - на 0,49%, «Сбера» - снижаются на 0,32%, ВТБ – на 0,29%.