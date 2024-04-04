Из-за чего в Барнауле эвакуировали посетителей ТЦ "Огни"?

Террористической угрозы нет — источник Эвакуация посетителей торгового центра "Огни" в Барнауле произошла 4 апреля в Барнауле из-за бесхозной сумки, которую обнаружили сотрудники охраны в одном из отделов.
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