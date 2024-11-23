Подключается к «Дружбе»: Сербия просит Россию помочь с трубопроводом Татьяна АрестоваСербия инициировала проект строительства нефтепровода, который подключит страну к российской системе «Дружба» через Венгрию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии