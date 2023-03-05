РБК: Louis Vuitton порекомендовал "учить географию" после слов Подоляка о рекламе

Французский дом моды Louis Vuitton (LV) в ответ на критику советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью "вивчайте географию" (в переводе с украинского — "учите географию").
Французский дом моды Louis Vuitton (LV) в ответ на критику советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью "вивчайте географию" (в переводе с украинского — "учите географию").
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