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РБК: Louis Vuitton порекомендовал "учить географию" после слов Подоляка о рекламе

РБК: Louis Vuitton порекомендовал "учить географию" после слов Подоляка о рекламе

Французский дом моды Louis Vuitton (LV) в ответ на критику советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка опубликовал фотографию французского флага с подписью "вивчайте географию" (в переводе с украинского — "учите географию").

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