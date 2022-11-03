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По акции "Здоровый#Я" в поликлиниках обследовались более тысячи жителей Уссурийска

По акции "Здоровый#Я" в поликлиниках обследовались более тысячи жителей Уссурийска

Общекраевая акция "Здоровый#Я" стартовала в Приморье чуть больше недели назад. За это время обследование прошли 10661 приморцев, из них 1290 человек из Уссурийска.

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