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Уинстон-Сейлем (ATP). Циципас вышел в 1/8 финала

Стефанос Циципас вышел в третий круг в Уинстон-Сейлем. Сетка турнира здесь . Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США 23 – 29 августа 2026 ATP 250 Призовой фонд – 818 240 долларов Открытые корты, хард Второй круг.

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