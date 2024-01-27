«РБ Спорт»: Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно. Как сообщает «РБ Спорт», в «Краснодар» не поступило ни одного предложения по Кордобе, в клубе никто не рассматривает его уход зимой.
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