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В России построили беспилотник на базе «ГАЗели» – его сделали студенты из Ульяновска

В России построили беспилотник на базе «ГАЗели» – его сделали студенты из Ульяновска

Команда робототехников Ульяновского государственного технического университета (УГТУ), в составе которой были студенты и аспиранты ульяновского «политеха», в рамках проходившего в Москве хакатона BCI Hack Moscow представила свою новую разработку — систему взаимодействия нейроинтерфейса Neiry HeadBand (создан российской биотех-лабораторией Neiry) с беспилотным автомобилем «ГАЗель Next».

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