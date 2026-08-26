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SPLETNIK

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"Шито белыми нитками". К благотворительному фонду Лерчек возникли претензии

"Шито белыми нитками". К благотворительному фонду Лерчек возникли претензии

К благотворительному фонду онкобольной блогерши Лерчек, которую суд признал виновной в финансовых махинациях на миллионы рублей, возникли претензии.

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