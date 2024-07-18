В Петербурге в четверг, 18 июля, слегка похолодает и вернутся дожди

Осадки будут кратковременными В четверг, 18 июля, на погоду в Петербурге будет оказывать влияние уходящий на восток холодный атмосферный фронт, а вслед за ним регион окажется под воздействием тыловой части циклона.
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