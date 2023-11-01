Блинкен допускает участие ряда стран и организаций во временном управлении Газой

Временное управление Газой может быть осуществлено с участием некоторых государств и международных организаций на Ближнем Востоке, такое заявление было сделано американским госсекретарем Энтони Блинкеном в ходе слушаний в комитете Сената Конгресса США.
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