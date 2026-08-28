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Мировое обозрение

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Эксперт РАН: Болгария закрывает до 40% потребностей ВСУ в дизтопливе и поставляет советское оружие

Эксперт РАН: Болгария закрывает до 40% потребностей ВСУ в дизтопливе и поставляет советское оружие

На конференции в пресс-центре «Россия сегодня» прозвучали цифры, которые заставляют иначе взглянуть на роль небольшой балканской страны в текущем конфликте.

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