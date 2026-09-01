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Живая Кубань

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«Здесь вам не равнина»: с начала года на Эльбрусе погибло почти в три раза больше альпинистов, чем в прошлом

«Здесь вам не равнина»: с начала года на Эльбрусе погибло почти в три раза больше альпинистов, чем в прошлом

«Здесь вам не равнина»: с начала года на Эльбрусе погибло почти в три раза больше альпинистов, чем в прошлом «Отвесные стены — а ну — не зевай! Ты здесь на везение не уповай —   В горах ненадёжны ни камень, ни лёд, ни скала», — пел Владимир Высоцкий в своей песне «Вершина».

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