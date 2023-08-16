Парликов: «Тарифы на газ могут быть пересмотрены до начала отопительного сезона»

Тарифы на газ могут быть пересмотрены перед началом отопительного сезона. Так говорит министр энергетики Виктор Парликов, согласно которому Республике Молдова удалось закупить по выгодным ценам значительные объемы газа, который хранится в Украине.
Тарифы на газ могут быть пересмотрены перед началом отопительного сезона. Так говорит министр энергетики Виктор Парликов, согласно которому Республике Молдова удалось закупить по выгодным ценам значительные объемы газа, который хранится в Украине.
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